Родителям Нижнего Тагила напоминают про СНИЛС для новорожденных

На основании полученных данных специалисты ПФР открывают новорожденному индивидуальный лицевой счет с постоянным номером и изготавливают «зеленую пластиковую карточку» - страховое свидетельство (СНИЛС). Всего с ноября 2013 года СНИЛСы оформлены на 1500 маленьких тагильчан. Но большинство молодых родителей не обращаются в Пенсионный фонд за получением документов на своих детей.

Тем не менее, сделать это можно по истечению 3-х недель со дня регистрации рождения в 109 кабинете по адресу: ул. Красноармейская, 7. При себе иметь необходимо паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, что СНИЛС используется в медицинских учреждениях и фондах медицинского и социального страхования, поэтому важно своевременно оформить страховое. В будущем этот документ понадобится гражданину для назначения государственных социальных услуг и льгот, а также при устройстве на работу для формирования пенсионных накоплений.