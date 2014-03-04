Тагильские ребята побывают в походе, имитирующем Северный полюс. К настоящему отправится только один! (ФОТО)

Уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов обратился к генеральному директору УВЗ Олегу Сиенко, рассказав о планирующейся благотворительной экспедиции на Северный полюс для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она пройдёт с 7 по 25 апреля 2014 года по маршруту от российской полярной дрейфующей станции «Барнео» до точки географического Северного полюса по льдам Северного Ледовитого океана. Экспедиция состоится при поддержке министерства спорта Российской Федерации и благотворительного оздоровительного фонда «Клуб «Приключение».

Уралвагонзавод не остался в стороне. Были найдены ребята. Все они либо находятся на государственном обеспечении, либо под опекой. Но главное требование для претендентов — крепкое здоровье, наличие знаний в области туризма, хорошая спортивная подготовка и успеваемость, отсутствие вредных привычек.

Фотографии с сайта «Уралвагонзавода»

Пять школьников Нижнего Тагила представят всю Свердловскую область — три мальчика и две девочки из гимназии № 86, Нижнетагильского машиностроительного техникума и Нижнетагильского педагогического колледжа № 2. Предприятие взяло на себя все расходы по обеспечению туристическим снаряжением, по питанию и проживанию детей в детском оздоровительном лагере, оплатило проезд до Москвы. Кроме того, средства выделил депутат законодательного собрания Свердловской области исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин — на обмундирование.

28 февраля дети уехали на учебно-тренировочные сборы на базе лагеря «Большое приключение» в республике Карелия. В 11-дневном походе на 115 километров, полностью имитирующем поход к Северному полюсу, примут участие 60 человек. Во время проведения сбора пройдет углубленный медицинский осмотр, психологическое тестирование и проверка физической подготовленности ребят.

По результатам всех тестов членами жюри будут представлены 10 кандидатов на участие в экспедиции, из которых жюри сформирует основной состав из 7 человек. Из пяти ребят из Нижнего Тагила будет отобран один. Он и представит Свердловскую область в экспедиции «На лыжах – к Северному полюсу!».