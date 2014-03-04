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Тагильские ребята побывают в походе, имитирующем Северный полюс. К настоящему отправится только один! (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские ребята побывают в походе, имитирующем Северный полюс. К настоящему отправится только один! (ФОТО)

4 марта 2014, 09:55Общество
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