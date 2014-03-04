Виза в Испанию - цена снижена до конца марта!

Уральский визовый центр рад сообщить, что до конца марта оформление визы в Испанию стало еще дешевле. Все подробности для её получения вы сможете узнать на сайте tagilvisa.ru или по телефону 215-133. Для вашего удобства вы можете также оформить медицинскую страховку и сфотографироваться прямо в офисе Уральского визового центра. Благодаря нашему центру оформление визы теперь не станет препятствием при выборе страны для вашего отдыха.