Виза в Испанию - цена снижена до конца марта!
4 марта 2014, 11:20ОбществоАнтон
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Уральский визовый центр рад сообщить, что до конца марта оформление визы в Испанию стало еще дешевле.
Уральский визовый центр рад сообщить, что до конца марта оформление визы в Испанию стало еще дешевле. Все подробности для её получения вы сможете узнать на сайте tagilvisa.ru или по телефону 215-133. Для вашего удобства вы можете также оформить медицинскую страховку и сфотографироваться прямо в офисе Уральского визового центра. Благодаря нашему центру оформление визы теперь не станет препятствием при выборе страны для вашего отдыха.
Если вы планируете свой отдых зарубежом, мы также готовы помочь вам оформить визу в другие страны Европы, Америки или Азии. Наш офис располагается по адресу: пр-кт Ленина, 38а, часы работы с 10 до 18 ч.
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