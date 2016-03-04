Новый 4G-планшет от «МегаФона» по бюджетной цене

Гаджет работает под управлением операционной системы Android 5.1. Четырехъядерный процессор обеспечивает отличную работу всех приложений. Оперативная память – 1Гб, встроенная память объемом 8 Гб может быть расширена на 32Гб с помощью micro SD-карты.

Разрешение экрана 1024*600 позволяет просматривать видео в HD-качестве. Планшет поддерживает все современные стандарты связи, включая 4G/LTE. Экран новинки выполнен по технологии IPS, что обеспечивает отличную цветопередачу и широкие углы обзора.

Качественный планшет с поддержкой 4G, доступная цена, компактный размер и возможность всегда иметь под рукой быстрый доступ в сеть делают девайс отличным подарком любимым в преддверии праздников.

«МегаФон» первым на Урале в октябре 2013 года запустил сеть четвертого поколения, предоставив жителям Екатеринбурга скоростной доступ в сеть. Сегодня она работает в 77 регионах страны. В зоне действия LTE проживает более 53% жителей России.