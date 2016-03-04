Рецидивиста, изнасиловавшего и убившего студентку после освобождения из колонии Нижнего Тагила, отправят за решётку на 19 лет
4 марта 2016, 17:50ОбществоПавел Щербина
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В истории, некогда взбудоражившей Урал, наконец поставлена точка.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
TagilCity.ru напоминает о том, что 14 сентября 2014 года в Екатеринбурге пропала студентка педагогического университета. Её тёло было обнаружено спустя месяц. В её убийстве сознался Павел Абрамов, за два месяца до этого выпущенный из колонии Нижнего Тагила, где он отбывал наказание за угоны автомобилей и грабежи.
E1.ru сообщает о том, что накануне убийца приговорён Областным судом к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осуждённый также обязан будет компенсировать моральный вред, нанесённый близким убитой, в размере одного миллиона рублей.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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