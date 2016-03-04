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Рецидивиста, изнасиловавшего и убившего студентку после освобождения из колонии Нижнего Тагила, отправят за решётку на 19 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рецидивиста, изнасиловавшего и убившего студентку после освобождения из колонии Нижнего Тагила, отправят за решётку на 19 лет

4 марта 2016, 17:50ОбществоПавел Щербина
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