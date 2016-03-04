Рецидивиста, изнасиловавшего и убившего студентку после освобождения из колонии Нижнего Тагила, отправят за решётку на 19 лет

TagilCity.ru напоминает о том, что 14 сентября 2014 года в Екатеринбурге пропала студентка педагогического университета. Её тёло было обнаружено спустя месяц. В её убийстве сознался Павел Абрамов, за два месяца до этого выпущенный из колонии Нижнего Тагила, где он отбывал наказание за угоны автомобилей и грабежи.