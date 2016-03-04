Тагильские добровольцы закрашивают рекламу наркотиков на стенах домов (ФОТО)

Городской рейд прошел в рамках проекта «Стоп наркотик». В этот раз активисты нашли новые надписи, с предложениями приобрести запрещенные вещества, на улицах Октябрьской революции, Циолковского и Учительской.

Дилеры распространяют рекламу на гаражах, заборах и стенах домов. Как правило, это броские, ёмкие объявления с названием наркотиков и номером телефона.

Подобные рейды общественники проводят регулярно, но, к сожалению, объявления вновь появляются на фасадах зданий.

Стоит отметить, что пару месяцев назад, на заседании городской антинаркотической комиссии Сергей Носов выразил недовольство по поводу того, что управкомпании закрывают глаза на рекламу спайсов на жилых домах. Мэр не исключил вероятность того, что управляющие компании могут быть «в доле» с дилерами.

7 марта активисты добровольческого движения проведут рейд «АнтиСпайс!» на Вагонке. Общий сбор общественников в 14:00 около Нижнетагильского машиностроительного техникума.