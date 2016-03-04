Церковнослужитель окропил вневедомственную охрану Нижнего Тагила святой водой (ФОТО)

Пресс-группа УВД Нижнего Тагила сообщает о том, отец Владимир встретился с полицейскими, выступил пред ними с речью, в которой рассказал о пользе обряда окропления. Клирик заверил полицейских, что обряд приблизит их к богу и их молитвы, после того как помещения были окроплены, непременно будут услышаны Всевышним.

В своём выступлении отец Владимир отметил, что благодарить бога полицейские должны не только словами, но и добрыми делами. Начальник Нижнетагильского отдела вневедомственной охраны Владимир Савоськин добавил, что после того как, благодаря обряду, из здания ушёл весь негатив, у сотрудников будет боевой настрой, дух и силы на дальнейшую жизнь.

Фото: пресс-группа УВД Нижнего Тагила

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