В ходе проведения полицейской операции «Должник» 92 тагильчанина выплатили 98 тысяч рублей

Как сообщает МВД России по Свердловской области, в 2015 году 16 тысяч тагильчан не стали выплачивать штрафы за административные правонарушения. Их общая сумма задолженности достигла отметки в 16 миллионов рублей.

В ходе проведения операции «Должник» 92 тагильчанина выплатили в сумме 98 тысяч рублей. Кроме того, ещё 65 жителей Нижнего Тагила предпочли выплате штрафа арест на срок от 5 до 15 суток и обязательные работы.

Если не оплатить вовремя выписанный штраф, то по закону будет необходимо выплатить вдвое большую сумму. Альтернативой является арест на срок до 15 суток.

Чтобы упростить свою работу, судебные приставы внедряют в неё современные технологии. Так, они ищут должников среди автомобилистов, сканируя планшетами или телефонами с камерами госномера автомобилей.