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В ходе проведения полицейской операции «Должник» 92 тагильчанина выплатили 98 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ходе проведения полицейской операции «Должник» 92 тагильчанина выплатили 98 тысяч рублей

4 марта 2016, 14:00ОбществоДенис Таратонов
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