SMS со смертельной инструкцией приходят детям в России: газовые компании бьют тревогу
4 марта 2017, 09:30Общество
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Злоумышленники в России распространяют информацию о том, как использовать газ для превращения фей. На этот раз это происходит посредством SMS.
Ранее, летом 2016 года, в сети Интернет появились картинки о том, как стать феей огня в домашних условиях. После этого в стране произошел ряд несчастных случаев.
Полиция работает над тем, чтобы установить личности шутников.
Компания ГАЗЭКС обращается к свердловчанам, с просьбой объяснить младшему поколению, что недопустимо играть с газовыми приборами.
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