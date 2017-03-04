Священнослужитель из Екатеринбурга спрятал женщину в пансионате и продал ее квартиру
4 марта 2017, 09:15Общество
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В Екатеринбурге пропала пожилая женщина, которая некоторое время назад оформила дарственную на священника. Иерей Константин часто навещал пенсионерку, покупал продукты и даже получал за нее пенсию.
Сюжеты: Екатеринбург
Сама женщина оправдывала свой поступок тем, что «никому не нужна, кроме Бога». Сообщается, что отец Константин отвез женщину в пансионат, но он тщательно скрывает в какой именно, пишет Ura.ru.
Тем не менее, он пообещал, что «предъявит» старушку живой и невредимой. Кроме того, он признался, что продал квартиру, поскольку пенсии в 13 тысяч не хватало на содержание пожилой одинокой женщины.
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