Священник из Екатеринбурга предстанет перед судом за сравнение Ленина и Гитлера
4 марта, 15:45Общество
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Почитатели Ленина подали в суд на священника из Екатеринбурга из-за того, что священнослужитель сравнил Владимира Ильича и Адольфа Гитлера.
Сюжеты: Екатеринбург
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск почитателей Владимира Ильича Ленина к настоятелю Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерею Евгению Попиченко.
Ранее священнослужитель в эфире телеканала «Союз» сравнил Ленина и Гитлера, сказав, что не видит между ними принципиального отличия. Истец указал в исковом заявлений, что подобные высказывания порочат честь и достоинства вождя мирового пролетариата и оскорбляют чувства тех, кто почитает Ленина.
Как сообщает Znak.com, судебное заседание назначено на 5 марта.
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