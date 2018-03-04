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Новости Нижнего Тагила

Священник из Екатеринбурга предстанет перед судом за сравнение Ленина и Гитлера

4 марта 2018, 15:45Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,суд,священник,Ленин,оскорбление,судебное разбирательство,Гитлер
Почитатели Ленина подали в суд на священника из Екатеринбурга из-за того, что священнослужитель сравнил Владимира Ильича и Адольфа Гитлера.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск почитателей Владимира Ильича Ленина к настоятелю Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерею Евгению Попиченко.

Ранее священнослужитель в эфире телеканала «Союз» сравнил Ленина и Гитлера, сказав, что не видит между ними принципиального отличия. Истец указал в исковом заявлений, что подобные высказывания порочат честь и достоинства вождя мирового пролетариата и оскорбляют чувства тех, кто почитает Ленина.

Как сообщает Znak.com, судебное заседание назначено на 5 марта.

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