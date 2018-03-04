Священник из Екатеринбурга предстанет перед судом за сравнение Ленина и Гитлера

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск почитателей Владимира Ильича Ленина к настоятелю Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы протоиерею Евгению Попиченко.



Ранее священнослужитель в эфире телеканала «Союз» сравнил Ленина и Гитлера, сказав, что не видит между ними принципиального отличия. Истец указал в исковом заявлений, что подобные высказывания порочат честь и достоинства вождя мирового пролетариата и оскорбляют чувства тех, кто почитает Ленина.



Как сообщает Znak.com, судебное заседание назначено на 5 марта.