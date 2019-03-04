200 обращений по вопросам ТКО поступили в Госжилстройнадзор в 2019 году
С начала работы новой системы с обращением ТКО около 200 обращений поступило от свердловчан в Госжилстройнадзор.
В Свердловской области около 200 обращений были направлены в Госжилстройнадзор в связи с работой компаний по переработке и утилизации ТКО.
Более половины обратившихся жителей региона просили разобраться в вопросе начисления платы за данную услугу. Также свердловчане выразили недовольство качеством предоставляемой услуги.
По обращениям граждан Госжилстройнадзор провел 25 проверок, остальные были приняты в работу. В результате проведенных проверок было выявлено четыре случая нарушения в местах накопления мусора.
По вопросам платы за услуги по утилизации и вывозу отходов специалисты выдали 34 разъяснительных документа, на рассмотрении находятся 60 обращений.
Как сообщили в департаменте информполитики, для того чтобы избежать появления двойных квитанций, в муниципалитетах Свердловской области были приняты постановления, согласно которым из размера платы за содержание жилья исключена стоимость услуг по сбору, вывозу и утилизации отходов.