Двое мигрантов в Екатеринбурге задержаны по подозрению в хищении платежного терминала

26 февраля около 1.30 из торгового павильона на улице Амундсена, 74 был похищен платежный терминал. По словам продавца, двое неизвестных мужчин, угрожая расправой провизору, погрузили украденное в ВАЗ-2114 и скрылись с места происшествия. Женщина вызвала полицию.

Сотрудники ППС и ДПС задержали подозреваемых на улице Избирателей, ими оказались мужчины 1983 и 1984 годов рождения. При осмотре автомобиля задержанных был обнаружен терминал, а также молотки и зубила. На момент похищения в терминале находилось около 55 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Задержанные находятся под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.