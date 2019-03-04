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Двое мигрантов в Екатеринбурге задержаны по подозрению в хищении платежного терминала
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое мигрантов в Екатеринбурге задержаны по подозрению в хищении платежного терминала

Сегодня, 15:28ОбществоФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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