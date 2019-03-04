Главбух кофейни в Каменске-Уральском получила три года за присвоении 6,4 млн руб.

В период с апреля 2015 года по январь 2018 года главный бухгалтер ООО «Кофейня Лакомка» в Каменске-Уральском перечислила на личный лицевой счет денежные средства, вверенные ей для исполнения служебных обязанностей. Общая сумма ущерба составила более 6,4 млн рублей.

Обвиняемая 1982 года рождения признала вину в полном объеме и частично возместила компании долг, выплатив 300 тысяч рублей.