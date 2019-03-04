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Главбух кофейни в Каменске-Уральском получила три года за присвоении 6,4 млн руб.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главбух кофейни в Каменске-Уральском получила три года за присвоении 6,4 млн руб.

Сегодня, 14:04ОбществоФото: pixabay.com
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