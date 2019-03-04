Главбух кофейни в Каменске-Уральском получила три года за присвоении 6,4 млн руб.
Сегодня, 14:04ОбществоФото: pixabay.com
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Главный бухгалтер кофейни в Каменске-Уральском присвоила свыше 6,4 млн рублей. Суд приговорил женщину к трем годам колонии.
В период с апреля 2015 года по январь 2018 года главный бухгалтер ООО «Кофейня Лакомка» в Каменске-Уральском перечислила на личный лицевой счет денежные средства, вверенные ей для исполнения служебных обязанностей. Общая сумма ущерба составила более 6,4 млн рублей.
Обвиняемая 1982 года рождения признала вину в полном объеме и частично возместила компании долг, выплатив 300 тысяч рублей.
Суд признал женщину виновной в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 160 УК РФ, и приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с экс-бухгалтера в полном объеме взыскан гражданский иск в размере 6,1 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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