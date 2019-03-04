Как отжимают бизнес в Кувейте: Марии Лазаревой грозит 10 лет тюрьмы

Наряду с другими темами, российский дипломат будет обсуждать с восточными коллегами и ситуацию с гражданкой России Марией Лазаревой, которая находится в кувейтской тюрьме и которой определили 10 лет колонии.

Рассказывая о Марии Лазаревой, издание “Новые Известия” 4 марта рассказало, что она является успешной предпринимательницей, выпускницей МГУ и магистром Пенсильванского университета. В своей профессиональной сфере (инвестиции и консалтинг) Лазарева работает уже более 20 лет и является специалистом по развивающимся рынкам, процедурах слияния и поглощения. Оставаясь гражданкой Российской Федерации на протяжении всей своей карьеры, Лазарева успела поработать в Америке, Европе и Азии.

В 2006 году Лазарева учредила инвестиционную компанию KGL Investments. Через некоторое время компания нарастила масштаб и добилась оборота свыше 100 млн долларов.

Но в 2011 году Лазареву обвинили в шпионаже. Обвинение исходило от бывшей сотрудницы KGL, которую раннее поймали на хищении 500 тысяч долларов у инвесткомпании. Спустя время, весной 2017 года самой Лазаревой предъявляют обвинение в хищении денежных средств, а в ноябре того же года арестовывают. Позже она внесет залог и будет находится в Кувейте под подпиской о невыезде. Саму подписку о невыезде связали с подозрением в шпионаже, хотя судебного решения по этому вопросу не было.

Сторона обвинения опиралось на версии о содействии Лазаревой в растрате государственных средств с 2006 по 2013 года.

Во время судебного процесса, который прошел в мае прошлого года, было допущено много нарушений. Например, полный объем материалов уголовного дела достиг 30 тысяч страниц, но на русский или английский языки не были переведены 20 тысяч из них. В качестве минимального срока между судебными заседаниями решили установить 15 дней, из-за чего адвокаты Лазаревой не успели подготовить все аргументы защиты. Кроме того, суд запретил стороне защиты задавать вопросы свидетелю обвинения, запретив перекрестный допрос. Во время заседания не было главного свидетеля обвинения, а именно - бывшей сотрудницы компании Лазаревой, которая украла полмиллиона долларов.

За тот год, который Лазарева пребывает в кувейтской тюрьме с плохими условиями содержания, ей так и не дали ознакомиться с материалами следствия. Екатерина Духина, которая защищает интересы Лазаревой сообщила, что им боятся показать эти документы, из которых будет ясно, что дело состоит лишь из административных вопросов, которые находятся в юрисдикции арбитражного судопроизводства.

Страшной судебной ошибкой следствие над Лазаревой назвал английский международный эксперт в сфере права Лорд Карлайл. Мнение об этом деле, как фальшивом и политизированном, он высказал и британским СМИ. В Англии подписали и направили в Кувейт петицию в поддержку российской бизнес леди.

Относительно того, каковы истинные мотивы уголовного преследования Лазаревой в Кувейте, высказались эксперты “Новых Известий”. Они считают, что семья суннитов, которая руководит фирмой-конкурентом Agility, воспользовались своими теневыми административными рычагами давления и вытеснили Лазареву из конкурентного поля. В тоже время, KGL контролируется шиитской семьей. Соперничество усилилось в тот момент, когда Agility начала проигрывать подряды от Министерства обороны на услуги по логистике.

На сегодняшний день, этот случай получил резонанс в международном сообществе. На стороне Лазаревой выступают в Британии и США. Сын 41-го президента США Джорджа Буша Нейл Буш тоже отреагировал на это происшествие. В его планы входило посещение Лазаревой в тюрьме, но его туда не допустили. Бывший руководитель ФБР Луис Фри выступил с речью о нарушениях в уголовном судопроизводстве против бизнесмена.