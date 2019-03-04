Медпункт полгода не работает в поселке Восток в Кушве

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Полгода не работает отделение общей врачебной практики в поселке Восток города Кушвы. После ухода на пенсию врача, работавшего в отделении, его некем заменить.
Сюжеты: Кушва
Пункт должен был начать работу в феврале, однако этого не произошло. В поселке проживают около двух тысяч человек. Как сообщают местные жители, до ближайшего медучреждения 4-5 км, но и туда трудно попасть из-за увеличения наплыва пациентов.
В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что ОВП возобновит работу тогда, когда будет решен кадровый вопрос. Два раза в неделю там работает фельдшер, пишет Znak.com.
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