Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Медпункт полгода не работает в поселке Восток в Кушве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
46504052274 f753178e32 b

Медпункт полгода не работает в поселке Восток в Кушве

Сегодня, 07:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
Тагильский светлячок, сноубайк и парусники. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?
Война за кресло губернатора: в мэрии Тагила нашли в мусорном кризисе след полпредства