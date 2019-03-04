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«Меньше стало рождаться дебилов и инвалидов»: Ройзман заступился за «сухой закон»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Меньше стало рождаться дебилов и инвалидов»: Ройзман заступился за «сухой закон»

Сегодня, 06:00ОбществоФото: скриншот с youtube-канала Евгения Ройзмана
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