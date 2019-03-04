«Меньше стало рождаться дебилов и инвалидов»: Ройзман заступился за «сухой закон»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поздравил Михаила Горбачева с 88-летнием. В видеоролике, на своем канале на youtube, Ройзман упомянул, что «сухой закон», введенный политиком, принес массу положительных моментов.

Было спасено около полутора миллионов жизней, меньше стало рождаться дебилов и инвалидов, стало меньше преступлений, меньше семей развалилось, заявил Ройзман.