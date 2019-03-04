«Меньше стало рождаться дебилов и инвалидов»: Ройзман заступился за «сухой закон»
Сегодня, 06:00ОбществоФото: скриншот с youtube-канала Евгения Ройзмана
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Экс-мер Екатеринбурга поблагодарил Михаила Горбачева за «сухой закон». По его словам, за 1,5 года его действия стало рождаться меньше «дебилов и инвалидов».
Сюжеты: Екатеринбург
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поздравил Михаила Горбачева с 88-летнием. В видеоролике, на своем канале на youtube, Ройзман упомянул, что «сухой закон», введенный политиком, принес массу положительных моментов.
Было спасено около полутора миллионов жизней, меньше стало рождаться дебилов и инвалидов, стало меньше преступлений, меньше семей развалилось, заявил Ройзман.
После отмены закона последовал рост рождаемости. Евгений Ройзман также сделал вывод, что в настоящее время жить лучше, чем во времена СССР.
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