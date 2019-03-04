Мэр Екатеринбурга обещал уволить глав районов из-за снежных валов

Мэр столицы Урала в минувшее воскресенье осуществил объезд районов, в ходе проверки градоначальник составил список мест, где уборка снега проведена не качественно. В частности, мэр города акцентировал внимание на снежных валах. В связи с этим градоначальник дал главам районов время на решение данного вопроса. Отчитаться о проделанной работе главы районов должны 10 марта.

В случае, если работа не будет проведена, Высокинский обещал уволить ответственных лиц и их заместителей по ЖКХ, сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга.