Мэр Екатеринбурга обещал уволить глав районов из-за снежных валов
Сегодня, 16:36ОбществоФото: Официальный сайт администрации Екатеринбурга
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обещал уволить глав районов, если они не решат проблему со снежными валами.
Сюжеты: Екатеринбург
Мэр столицы Урала в минувшее воскресенье осуществил объезд районов, в ходе проверки градоначальник составил список мест, где уборка снега проведена не качественно. В частности, мэр города акцентировал внимание на снежных валах. В связи с этим градоначальник дал главам районов время на решение данного вопроса. Отчитаться о проделанной работе главы районов должны 10 марта.
В случае, если работа не будет проведена, Высокинский обещал уволить ответственных лиц и их заместителей по ЖКХ, сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга.
Если результат этой работы будет отрицательный, то я буду освобождать глав районов и их профильных заместителей от занимаемых должностей прямо в ходе контрольного рейда,сказал градоначальник.
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