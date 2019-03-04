Около 100 кадетов Нижнего Тагила приняли участие в соревнованиях «Кадетская слава»

Городские соревнования проверяли общую физподготовку, меткость при метании ножей, выносливость при беге в каске и бронежилете и скорость сборки-разборки автомата.

В перерывах между испытаниями ветераны боевых действий показали участникам образцы экипировки силовых ведомств РФ, а также раскрыли истории экспонатов, которые были использованы солдатами во время боевых действий.