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Около 100 кадетов Нижнего Тагила приняли участие в соревнованиях «Кадетская слава»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около 100 кадетов Нижнего Тагила приняли участие в соревнованиях «Кадетская слава»

Сегодня, 18:26ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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