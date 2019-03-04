Около 100 кадетов Нижнего Тагила приняли участие в соревнованиях «Кадетская слава»
Сегодня, 18:26ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле 1 марта прошли соревнования «Кадетская слава». Около 100 кадетов соревновались в метании ножей, сборке оружия и беге.
Сюжеты: Нижний Тагил
Городские соревнования проверяли общую физподготовку, меткость при метании ножей, выносливость при беге в каске и бронежилете и скорость сборки-разборки автомата.
В перерывах между испытаниями ветераны боевых действий показали участникам образцы экипировки силовых ведомств РФ, а также раскрыли истории экспонатов, которые были использованы солдатами во время боевых действий.
Мероприятие проводилось в рамках проекта «Память сильнее времени», который реализовался посредством президентского гранта, предоставленного Фондом грантов президента РФ на развитие гражданского общества, информирует «Тагильский рабочий».
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