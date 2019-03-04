40% российских женщин не представляют 8 марта без цветов

В центральных регионах России, на Урале и в Сибири представительницы прекрасного пола выбирают розы. Тюльпаны мечают получить на праздник жительницы южных городов: Волгограда, Краснодара, Нижнего Новгорода и Рязани. 16% опрошенных женщин вообще не хотят в подарок букет, об этом свидетельствуют результаты опроса ОБИ, в котором приняли участие 1 000 человек.

Начиная с 28 февраля, в ОБИ огромный выбор букетов по выгодным ценам. Букет из 5 тюльпанов можно приобрести за 149 рублей, из 5 роз — за 179 рублей, а большой букет из 25 тюльпанов — за 999 руб. Для тех, кто ищет оригинальные подарки, в ОБИ предлагают различные варианты стильных декоративных цветочных композиций, более 100 видов роскошных орхидей и лилий и море горшечных растений и цветов.

Поздравить своих девушек планируют 83% мужчин, 72% задумываются о подарке для матерей, 48% намереваются преподнести подарок родственницам, 6% - планируют поздравить бывших жен. Треть респондентов поздравят женщин-коллег, из них 25% планируют совместный подарок с другими коллегами-мужчинами и 11% - купят самостоятельно.

71% мужчин готовят в подарок женщинам букеты, 40% подарят украшения. Мужчины планируют не только преподнести презент в Международный женский день, но и совершить подвиг для своей женщины. 57% готовы преподнести кофе в постель своей половинке, 55% готовы к уборке в квартире. 34% опрошенных жителей Краснодара готовы подарить женщине миллион алых роз.