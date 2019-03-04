Сын бывшего екатеринбургского депутата-застройщика объявлен банкротом
Сегодня, 19:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге признан банкротом предприниматель Михаил Плаксин, сын главы НП «Уралэнергостройкомплекс».
Сюжеты: Екатеринбург
Михаил Плаксин является сыном экс-депутата гордумы Екатеринбурга. Вместе они выступали поручителями по кредиту компании «Стройуниверсал», которая занималась строительством на объектах «Уралэнергостройкомплекс». Из-за долгов строительство жилых комплексов «Первый Николаевский» и «Новый Уктус» было остановлено, пайщики остались без жилья.
Банк-заемщик требует взыскать с Плаксина-младшего 300 млн рублей. Аналогичный иск подан в суд и на отца Михаила Плаксина, сообщает URA.RU.
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