Сын бывшего екатеринбургского депутата-застройщика объявлен банкротом

Михаил Плаксин является сыном экс-депутата гордумы Екатеринбурга. Вместе они выступали поручителями по кредиту компании «Стройуниверсал», которая занималась строительством на объектах «Уралэнергостройкомплекс». Из-за долгов строительство жилых комплексов «Первый Николаевский» и «Новый Уктус» было остановлено, пайщики остались без жилья.