Три года колонии грозит жителю Лесного за выброшенного с балкона кота
Сегодня, 13:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Лесного предстанет перед судом за жестокое обращение с животными. Мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы.
Прокуратура ЗАТО г. Лесной утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя, он обвиняется в жестоком обращении с животными.
Установлено, что летом 2018 года мужчина, находясь в гостях у малознакомой женщины, в состоянии алкогольного опьянения выбросил с балкона кота британской породы. Животное получило различные травмы, в том числе перелом правой передней лапы со смещением.
Подозреваемый свою вину признал. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет, сообщает прокуратура Свердловской области.
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