Три года колонии грозит жителю Лесного за выброшенного с балкона кота

Прокуратура ЗАТО г. Лесной утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого местного жителя, он обвиняется в жестоком обращении с животными.

Установлено, что летом 2018 года мужчина, находясь в гостях у малознакомой женщины, в состоянии алкогольного опьянения выбросил с балкона кота британской породы. Животное получило различные травмы, в том числе перелом правой передней лапы со смещением.