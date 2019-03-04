Угощение блинами: повар из Екатеринбурга собирается войти в реестр рекордов РФ

Для рекорда екатеринбуржец готов в Масленичную неделю с 4 по 10 марта по десять часов стоять у плиты.

Екатеринбургский повар хотел передать блины в детские дома, но получил отказ. Житель уральской столицы ищет добровольцев, которые готовы каждый день забирать блины с собой, сообщается на сайте Реестра рекордов России.