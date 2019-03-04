Угощение блинами: повар из Екатеринбурга собирается войти в реестр рекордов РФ
Сегодня, 20:11ОбществоФото: reestrrekordov.ru
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Повар Максим Иванов, который проживает в Екатеринбурге, собирается войти в историю рекордов России, угостив блинами 12–14 тысяч человек.
Сюжеты: Екатеринбург
Для рекорда екатеринбуржец готов в Масленичную неделю с 4 по 10 марта по десять часов стоять у плиты.
Екатеринбургский повар хотел передать блины в детские дома, но получил отказ. Житель уральской столицы ищет добровольцев, которые готовы каждый день забирать блины с собой, сообщается на сайте Реестра рекордов России.
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