Упал в обморок: УК опровергла падение глыбы льда на 9-летнего ребенка в Екатеринбурге
Сегодня, 20:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Управляющая компания, которая обслуживает дом, вблизи которого глыба льда упала на 9-летнего екатеринбуржца, заявила, что ребенок просто упал в обморок.
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Представители УК заявили, что на ребенка не падала глыба льда, о чем свидетельствует видеозапись с камер видеонаблюдения. По их утверждению, ребенок шел, немного пошатываясь, а затем упал, ничего сверху при этом на него не падало.
По словам коммунальщиков, также на видео зафиксировано, что до инцидента с крыши счистили снег и сосульки.
Эту же версию подтвердили в Управлении здравоохранения, пояснив, что у мальчика случился обморок. Однако прокуратура начала проверку, так как у ребенка были зафиксированы ушибы лобной доли головы, характерные для падения глыбы льда. Сегодня записи с камер будут переданы в надзорное ведомство, пишет Znak.com.
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