Упал в обморок: УК опровергла падение глыбы льда на 9-летнего ребенка в Екатеринбурге

Представители УК заявили, что на ребенка не падала глыба льда, о чем свидетельствует видеозапись с камер видеонаблюдения. По их утверждению, ребенок шел, немного пошатываясь, а затем упал, ничего сверху при этом на него не падало.

По словам коммунальщиков, также на видео зафиксировано, что до инцидента с крыши счистили снег и сосульки.