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ВМW Х6 арестован у жителя Екатеринбурга за 830 тысяч рублей долга по алиментам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ВМW Х6 арестован у жителя Екатеринбурга за 830 тысяч рублей долга по алиментам

Сегодня, 11:01ОбществоФото: УФССП по Свердловской области
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