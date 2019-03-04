ВМW Х6 арестован у жителя Екатеринбурга за 830 тысяч рублей долга по алиментам

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено исполнительное производство. Установлено, что он уклонялся от уплаты денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка. Мужчина игнорировал постановление об ограничении выезда за границу и не принимал мер по уменьшению задолженности, таким образом, сумма долга на текущий момент составила 830 тысяч рублей.

В собственности у должника имеется автомобиль ВМW Х6. С целью обеспечения исполнения долговых обязательств судебными приставами по городу Екатеринбургу был наложен арест на транспортное средство. Машина доставлена на спецстоянку. В случае, если должник не выплатит алименты в законный срок, иномарка будет реализована на торгах, а вырученные средства пойдут в счет уплаты долга, сообщает УФССП по региону.