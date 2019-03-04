X Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет в Екатеринбурге с 3 по 27 июля
Сегодня, 18:27ОбществоФото: официальный сайт администрации Екатеринбурга
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X Венский фестиваль музфильмов будет проходить в Екатеринбурге с 3 по 27 июля 2019 года с 19:00 до 23:00 часов ежедневно.
Сюжеты: Екатеринбург
Место проведения фестиваля – площадь перед главным корпусом УрФУ имени Б. Н. Ельцина, который расположен на улице Мира, 19.
В уральской столице фестиваль проходит с 2010 года, посадочные места расположены как под открытым небом, так и на крытых трибунах. Вход на фестиваль свободный, сообщается на официальном сайте города.
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