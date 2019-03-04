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X Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет в Екатеринбурге с 3 по 27 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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X Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет в Екатеринбурге с 3 по 27 июля

Сегодня, 18:27ОбществоФото: официальный сайт администрации Екатеринбурга
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