X Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет в Екатеринбурге с 3 по 27 июля

Место проведения фестиваля – площадь перед главным корпусом УрФУ имени Б. Н. Ельцина, который расположен на улице Мира, 19.

В уральской столице фестиваль проходит с 2010 года, посадочные места расположены как под открытым небом, так и на крытых трибунах. Вход на фестиваль свободный, сообщается на официальном сайте города.