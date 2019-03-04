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Женщины-заключенные краснотурьинской ИК-16 пожаловались на пытки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщины-заключенные краснотурьинской ИК-16 пожаловались на пытки

Сегодня, 06:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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