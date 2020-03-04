Физические лица смогут 3 дня совершать в Сбербанке брокерские сделки без комиссии

Акция имеет распространение на проведение наиболее востребованных и часто встречаемых операций с финансовыми инструментами — оборот ценных бумаг, валютных инструментов и срочных контрактов на Московской бирже.

NewsNN пишет, что, со словам Андрея Шеметова, вице-президента, директора Департамента глобальных рынков "Сбербанка", на протяжении последних недель по причине рыночной волатильности наблюдается повышенная востребованность у клиентов операций с ценными бумагами, по обмену валюты и иных популярных услуг брокериджа. Обороты по этим операциям в течение последней недели увеличились на пятьдесят процентов. Учитывая тот факт, что в настоящее время в "Сбербанке" действует примерно полтора миллиона брокерских счетов, необходимо сделать в этот период такие услуги для клиентов предельно доступными.