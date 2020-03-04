Иностранные интернет-гиганты не исполняют требования российского законодательства

Крупнейшие интернет-компании такие, как Фейсбук и Твиттер, не переносят пользовательские данные на серверы внутри России. Для них проще заплатить штраф. Хранить информацию о пользователях на серверах внутри РФ компании обязаны согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», принятым в 2015 году.

Поправки были обусловлены вопросами безопасности и защиты личных данным пользователей. Крупные утечки информации произошли с серверов крупных компаний.

В феврале в Москве было вынесено судебное решение о повышенных штрафах для компаний, которые не соблюдают российское законодательство. Twitter и Facebook суд обязал выплатить по 4 млн рублей. По мнению экспертов, это небольшие деньги для компаний.

Штрафы иностранные компании будут платить в рублях. Сами понимаете, рубль по отношению даже к доллару и евро довольно-таки низко котируется, и поэтому эти штрафы для них крайне незначительны, рассказал порталу «Роскомсвобода» генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев.

Стоит отметить, что некоторые из интернет-гигантов согласились исполнить требования о хранении данных российских пользователей. Среди них AliExpress, Google, eBay и PayPal.

В апреле 2019 года суд привлекал Twitter и Facebook, назначив им штрафы по 3 тысячи рублей. Тогда депутаты подняли вопрос о повышении штрафов, что и было сделано.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отметил, что штрафы подтолкнут компании к тому, что россиянам ограничат некоторые функции на сайтах. В 2019 году такое же мнению высказал основатель Facebook Марк Цукерберг.

Кроме того, эксперты отмечают, что крупные интернет-компании стали довольно влиятельными. Они начинают конкурировать с государствами, диктуя свои правила. В США все чаще звучат призывы разделить интернет-гиганты на несколько компаний. Это позволит снизить их влияние. В 2019 году сенатор Элизабет Уоррен написала программную статью, в которой прямо призвала принудительно раздробить крупнейшие IT-компании.