На Урале завели уголовное дело за оскорбление судьи в комментариях «Вконтакте»
В отношении женщины, которая оскорбила в комментариях группы «Вечерний Карпинск» в социальной сети «Вконтакте» судью из Карпинска, завели уголовное дело, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу СУ СКР Свердловской области.
Уголовное дело заведено по части 2 статьи 297 УК РФ («Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи»). По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также арест на шесть месяцев.
Сообщение женщина оставила в январе 2020 года под одной из новостей. В материале рассказывалось о приговоре 30-летней местной жительнице. Она была осуждена на девять лет лишения свободы за убийство бывшего мужа. Конфликт произошел потому, что согласно независимой экспертизе, потерпевший умер от передозировки алкоголем.
Ранее в Екатеринбурге на 30 тысяч рублей за неуважение к суду оштрафовали политолога Федора Крашенникова. Он высказался в своем «Телеграм» против «путинского суда». Однако его действия были квалифицированы как оскорбление органов государственной власти.