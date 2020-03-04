На Урале завели уголовное дело за оскорбление судьи в комментариях «Вконтакте»

Уголовное дело заведено по части 2 статьи 297 УК РФ («Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи»). По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также арест на шесть месяцев.

Сообщение женщина оставила в январе 2020 года под одной из новостей. В материале рассказывалось о приговоре 30-летней местной жительнице. Она была осуждена на девять лет лишения свободы за убийство бывшего мужа. Конфликт произошел потому, что согласно независимой экспертизе, потерпевший умер от передозировки алкоголем.