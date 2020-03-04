Нижний Тагил занял 14-е место в рейтинге по индексу «IQ городов»

Нижний Тагил попал в ТОП-15 крупных городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек по уровню IQ городов, набрав 41,19 баллов. Всего в рейтинг попали 63 города.

Методика расчетов индекса была утверждена Минстроем. Среди принципов оценки показателей – актуальность, доступность, простота, гибкость, обоснованность, объективность и комплексность.

При составлении рейтинга учитывались по 10 направлений, 47 показателей.

Система оценки индекса включала городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, городской транспорт, системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.

В рейтинге крупнейших городов с населением более 1 миллиона человек Екатеринбург занял 15 место.