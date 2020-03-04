Нижний Тагил занял 14-е место в рейтинге по индексу «IQ городов»
Нижний Тагил занял 14-ю строчку в рейтинге «IQ городов», который отражает эффективность работы проекта «Умный город» и уровень цифровизации городского хозяйства. Результаты оценки за 2018 год опубликованы на сайте Минстроя.
Нижний Тагил попал в ТОП-15 крупных городов с населением от 250 тысяч до 1 миллиона человек по уровню IQ городов, набрав 41,19 баллов. Всего в рейтинг попали 63 города.
Методика расчетов индекса была утверждена Минстроем. Среди принципов оценки показателей – актуальность, доступность, простота, гибкость, обоснованность, объективность и комплексность.
При составлении рейтинга учитывались по 10 направлений, 47 показателей.
Система оценки индекса включала городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, городской транспорт, системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи.
В рейтинге крупнейших городов с населением более 1 миллиона человек Екатеринбург занял 15 место.
Следующим этапом будет оценка индекса «IQ городов» за 2019 -2020 годы. В Минстрое отметили, что важна динамика индекса IQ.