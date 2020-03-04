Поляки будут добывать нефть в Северном море

Отмечается, что PGNiG Upstream Norway имеет доли в 29 лицензиях на добычу в пределах норвежского континентального шельфа. Благодаря повысившейся за последние три года активности в приобретении месторождений, компания нарастила годовую добычу нефти с 80 до 200 млн баррелей.