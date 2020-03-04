Поляки будут добывать нефть в Северном море

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Норвегия дала PGNiG Upstream Norway разрешение на добычу нефти. Речь идет о месторождении Скогул.
PGNiG Upstream Norway – это «дочка» польской нефтегазовой госкомпании PGNiG. Последняя владеет долей в 35% в месторождении Скогул. Оставшаяся часть акций принадлежит норвежской Aker BP.
Отмечается, что PGNiG Upstream Norway имеет доли в 29 лицензиях на добычу в пределах норвежского континентального шельфа. Благодаря повысившейся за последние три года активности в приобретении месторождений, компания нарастила годовую добычу нефти с 80 до 200 млн баррелей.
Что касается месторождения Скогул, то его запасы, принадлежащие PGNiG Upstream Norway – примерно 3,3 млн баррелей нефти. Польские нефтяники начнут добычу на новом участке уже в марте, сообщает oilcapital.ru.
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