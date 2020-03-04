Тагильские чиновники проехали в час пик по проблемным автобусным маршрутам
Сегодня, 4 марта, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе с представителями управления городским хозяйством и предприятий-перевозчиков прокатились по автобусным маршрутам, на которые после транспортной реформы поступило больше всего жалоб от горожан, сообщает пресс-служба мэрии.
Водители маршруток о проверке не были предупреждены, поэтому чиновники оценили реальную картину утреннего трафика. С семи утра в течение полутора часов они побывали в Тагилстроевском и Ленинском районах, «Техпоселке», на конечной остановке в районе улицы Гагарина, проехали по улицам Победы, Космонавтов и Фрунзе. Также проверили наполняемость автобусов и количество людей на остановках в районах ВМЗ и Выи.
Для проверки периодичности потока пассажирского транспорта на маршруте № 46 Владислав Пинаев сделал отдельную остановку у ТЦ «Квадрат». Отмечено, что график движения в эти часы соблюдается.
По мнению представителей управления городским хозяйством, на периодичность общественного транспорта также влияет и ситуация на дорогах. Например, на выезде с улиц Индустриальная и Октябрьской революции в вечернее и утреннее время образуется пробка.
По итогу проверки Владислав Пинаев отметил, что транспортная схема нуждается в некоторых корректировках. В частности, на маршруте № 46 пассажирские ГАЗели будут заменены на автобусы, а где-то в час пик увеличится число транспорта.