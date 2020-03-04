Уголовное дело заведено по факту драки подростков с полицейскими в Каменске-Уральском
Сегодня, 17:26ОбществоФото: Ku66.ru
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В Каменске-Уральске заведено уголовное дело по факту потасовки несовершеннолетних молодых людей с полицейскими в ресторане быстрого питания. Об сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
Один из участников конфликта 16-летний подросток проходит по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также следствие проверит опекуна второго участвовавшего в драке несовершеннолетнего.
В пресс-службе отметили, что в следователи в рамках уголовного дела выясняют все обстоятельства случившегося. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным эпизодам.
Напомним, 1 марта в кафе в одном из торговых центров Каменска-Уральского пьяные подростки подрались с сотрудниками ППС. Инцидент произошел после того, как молодые люди оказались покинуть заведение по просьбе его сотрудников.
В Каменске-Уральском пьяные подростки подрались с полицейскими
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