Уголовное дело заведено по факту драки подростков с полицейскими в Каменске-Уральском

Один из участников конфликта 16-летний подросток проходит по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Также следствие проверит опекуна второго участвовавшего в драке несовершеннолетнего.

В пресс-службе отметили, что в следователи в рамках уголовного дела выясняют все обстоятельства случившегося. Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным эпизодам.

Напомним, 1 марта в кафе в одном из торговых центров Каменска-Уральского пьяные подростки подрались с сотрудниками ППС. Инцидент произошел после того, как молодые люди оказались покинуть заведение по просьбе его сотрудников.