УК предложила списать часть долга тагильчанке, сдавшей пятерых детей в детдом

Напомним, ранее мы рассказывали историю 40-летней тагильчанки, которой пришлось отдать своих детей в детдом из-за невозможности содержать их. По её словам, всю семью до 2018 года обеспечивал муж, но однако Наталья написала на него заявление за попытку изнасилования дочери и мужчину приговорили к лишению свободы. После в их квартире обвалился потолок, и на время ремонта женщина сдала детей в детдом, но провести его не смогла и попросила помощи у чиновников.

Из-за обрушения в квартире тагильчанка сдала детей в детдом и не может вернуть

В администрации Нижнего Тагила рассказали TagilCity.ru, что специалисты управления ЖКХ были у Натальи год назад. После её обращения в мэрию в квартире было проведено обследование.

Пришли к выводу, что квартира нуждается в ремонте и в настоящий момент жилье внесено в перечень муниципального жилья, которое надо ремонтировать, сообщили в пресс-службе администрации.

Срок ремонта пока не определён и зависит от финансирования.

Также в пресс-службе рассказали, что семья имеет задолженность за коммунальные услуги и услуги социального найма. По договору соцнайма на 1 января 2020 года задолженность составила 34 тысячи рублей, по оплате коммунальных услуг — 67,6 тысяч рублей и пени — 10 тысяч рублей.

По данным мэрии, управляющая компания «ТС» готова пойти на встречу заявительнице и списать пени, но при условии единовременного погашения долга за коммуналку.

Они [управляющая компания] заявляют, что из-за большой задолженности по коммунальным платежам работы проводить не будут, но готовы пойти на уступки,пояснили в пресс-службе.