УК предложила списать часть долга тагильчанке, сдавшей пятерых детей в детдом
Управляющая компания «ТС» согласна списать пени за коммуналку жительнице Нижнего Тагила, которая из-за финансовых проблем сдала пятерых детей в детдом и не может их вернуть. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе городской администрации.
Напомним, ранее мы рассказывали историю 40-летней тагильчанки, которой пришлось отдать своих детей в детдом из-за невозможности содержать их. По её словам, всю семью до 2018 года обеспечивал муж, но однако Наталья написала на него заявление за попытку изнасилования дочери и мужчину приговорили к лишению свободы. После в их квартире обвалился потолок, и на время ремонта женщина сдала детей в детдом, но провести его не смогла и попросила помощи у чиновников.
В администрации Нижнего Тагила рассказали TagilCity.ru, что специалисты управления ЖКХ были у Натальи год назад. После её обращения в мэрию в квартире было проведено обследование.
Пришли к выводу, что квартира нуждается в ремонте и в настоящий момент жилье внесено в перечень муниципального жилья, которое надо ремонтировать, сообщили в пресс-службе администрации.
Срок ремонта пока не определён и зависит от финансирования.
Также в пресс-службе рассказали, что семья имеет задолженность за коммунальные услуги и услуги социального найма. По договору соцнайма на 1 января 2020 года задолженность составила 34 тысячи рублей, по оплате коммунальных услуг — 67,6 тысяч рублей и пени — 10 тысяч рублей.
По данным мэрии, управляющая компания «ТС» готова пойти на встречу заявительнице и списать пени, но при условии единовременного погашения долга за коммуналку.
Они [управляющая компания] заявляют, что из-за большой задолженности по коммунальным платежам работы проводить не будут, но готовы пойти на уступки,пояснили в пресс-службе.
Сама женщина рассказала TagilCity.ru, что отказалась платить за коммуналку.