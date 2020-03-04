В Екатеринбурге дело о смертельном ДТП на Малышева передано в прокуратуру

Авария с участием Владимира Васильева произошла 4 августа на перекрестке улицы Малышева и Московской. В результате ДТП два человека скончались на месте. Обвиняемый был задержан после прохождения курса лечения в больнице. Его биоматериал проверялся дважды, но алкоголя или наркотических веществ в нем обнаружено не было. В ходе следствия стало известно, что анализы были подменены. Их сдал отец Владимира Александр Васильев — полковник Росгвардии. Против него не стали возбуждать уголовное дело, так как он является близким родственником обвиняемого. На данный момент решение СКР проверяется военной прокуратурой. Владимир Васильев на данный момент находится под стражей. Срок меры пресечения заканчивается 1 апреля.