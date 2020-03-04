В Госдуме хотят запретить продавать алкоголь в жилых домах

По словам главы комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, таким способом планируется бороться с «наливайками», которые торгуют спиртным по ночам, потому что жители жалуются на шум от них.

Законопроект предполагает, что региональные власти смогут ограничивать или полностью запрещать продажу алкоголя в данных заведения, а также устанавливать время для распития спиртного. Кроме того, планируется установить минимальную площадь в 20 квадратных метров для зала обслуживания.

Хинштейн считает, что лучше установить ограничение на продажу с 23 до 8 часов, как в обычных магазинах.