В Каире суд не принял апелляцию родственников погибших в авиакатастрофе россиян
Сегодня, 18:34ОбществоФото: pexels.com
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Апелляционный суд Каира отказал в удовлетворении требований о компенсации со стороны семей россиян, которые погибли на борту самолета «Когалымавиа» над Синаем осенью 2015 года.
Суд объявил продолжение расследования, считая трагедию не терактом, а аварией. Помимо того, он утверждает, что личности погибших к настоящему времени не идентифицированы официально.
Телеграм-канал "Мейстер", что задолго до этого первые лица Египта надеялись на восстановление полноценного авиасообщения между странами и возвращение миллионов туристов из России. По итогам проверок в 2018 году рейсы в Каир были возобновлены: начались полеты в востребованные курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.
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