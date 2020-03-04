В Каире суд не принял апелляцию родственников погибших в авиакатастрофе россиян

Суд объявил продолжение расследования, считая трагедию не терактом, а аварией. Помимо того, он утверждает, что личности погибших к настоящему времени не идентифицированы официально.

Телеграм-канал "Мейстер", что задолго до этого первые лица Египта надеялись на восстановление полноценного авиасообщения между странами и возвращение миллионов туристов из России. По итогам проверок в 2018 году рейсы в Каир были возобновлены: начались полеты в востребованные курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.