В Нижнем Тагиле бригадиру грозит до двух лет лишения свободы за крушение поезда

Происшествие произошло 31 мая 2019 года. Бригадир прибыл с рабочими на станцию Смычка, расположенную под Нижним Тагилом для замены шпал. Он был в курсе, что движение на участке продолжается в штатном режиме и график поездов не был изменен. Однако он дал распоряжение о начале ремонта. Когда ему поступило сообщение о приближающемся товарном поезде, бригадир не дал задание рабочим зашить шпалы и не принял мер для остановки поезда.