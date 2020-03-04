В Нижнем Тагиле бригадиру грозит до двух лет лишения свободы за крушение поезда
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет бригадир по текущему содержанию и ремонту пути. Его обвиняют в крушении поезда на станции Смычка, сообщает JustMedia.
Происшествие произошло 31 мая 2019 года. Бригадир прибыл с рабочими на станцию Смычка, расположенную под Нижним Тагилом для замены шпал. Он был в курсе, что движение на участке продолжается в штатном режиме и график поездов не был изменен. Однако он дал распоряжение о начале ремонта. Когда ему поступило сообщение о приближающемся товарном поезде, бригадир не дал задание рабочим зашить шпалы и не принял мер для остановки поезда.
В результате поезд из электровоза и 45 вагонов во время проезда по ремонтируемому участку сошел с рельсов. Он повредил 205 метров пути. Общий ущерб составил 12 миллионов 600 тысяч рублей.
По итогам расследования начальнику СвЖД вынесено представление о принятии мер, чтобы подобные инциденты не повторялись. Против бригадира возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 263 УК РФ (Нарушение правил безопасного движения). Ему грозит до двух лет лишения свободы.