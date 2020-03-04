В Нижнем Тагиле ищут проектанта для реконструкции СЦТ в Дзержинском районе

В частности, необходимо подготовить рабочую документацию по обновлению существующих сетей СЦТ. Разработчик проекта должен будет синхронизировать мероприятия с администрацией Нижнего Тагила по планам, касающимся благоустройства территорий и выполнения нацпроекта БКАД.

В составе проекта также должна присутствовать транспортная схема с обозначенными на ней местами для вывоза мусора и металлического лома.

Определить подрядчика планируется в середине марта. На создание проекта выделено 20,2 миллиона рублей.

Для получения средств на реализацию проекта, администрация готовит заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Мероприятия выполняются в соответствии с дорожной картой.

1 апреля планируется провести техническое обследование системы, а к 13 числу — разработать инвестиционную программу. К 1 октября планируется получить положительное заключение госэкспертизы.