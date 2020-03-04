В Нижнем Тагиле ищут проектанта для реконструкции СЦТ в Дзержинском районе
МУП «Горэнерго-НТ» объявило конкурс по поиску подрядчика для создания проекта по реконструкции системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) Дзержинского района. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
В частности, необходимо подготовить рабочую документацию по обновлению существующих сетей СЦТ. Разработчик проекта должен будет синхронизировать мероприятия с администрацией Нижнего Тагила по планам, касающимся благоустройства территорий и выполнения нацпроекта БКАД.
В составе проекта также должна присутствовать транспортная схема с обозначенными на ней местами для вывоза мусора и металлического лома.
Определить подрядчика планируется в середине марта. На создание проекта выделено 20,2 миллиона рублей.
Для получения средств на реализацию проекта, администрация готовит заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Мероприятия выполняются в соответствии с дорожной картой.
1 апреля планируется провести техническое обследование системы, а к 13 числу — разработать инвестиционную программу. К 1 октября планируется получить положительное заключение госэкспертизы.
В ноябре 2019 года на публичных слушаниях жителями Нижнего Тагила было поддержано изменение схемы теплоснабжения города. Однако жители Северного и Девятого поселков негативно высказались по этому поводу, так как их районы отключат от теплоснабжения и переведут на газ.