В Нижнем Тагиле маршрут № 77 будет ходить по новой схеме
Сегодня, 10:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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С 10 марта 2020 года схема движения автобусного маршрута № 77 в Нижнем Тагиле изменится, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, автобусы будут ходить с получасовым интервалом, начиная с 7.00 утра. Последний автобус будет в 20.00.
От улицы Бобкова автобус будет двигаться по Алтайской, дальше он пойдет по Юности, Восточному шоссе, проспекту Вагоностроителей, улице Зари, Ильича. Дальше автобус заходит на круговое движение на Восточное шоссе по улице Юности на Алтайскую и на Бобкова.
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