В Нижнем Тагиле на Вагонке появятся новые дорожные знаки
Сегодня, 13:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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18 марта в Нижнем Тагиле на Вагонке установят два дорожных знака «Остановка запрещена», сообщает ИА «Все Новости» со ссылкой на управление горхозяйства города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первый знак будет установлен у школы № 8 — проездов Садоводов и Лесного, чтобы у школьного транспорта не было препятствий для подъезда к зданию учреждения.
Второй знак установят рядом с «Магнитом» на улице Зари, 60. Ограничение будет сделано на Западном проезде. Водителям запретят там парковаться, чтобы к магазину могли подъезжать грузовики с продуктами.
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