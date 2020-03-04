В Нижнем Тагиле представили варианты застройки квартала микрорайона «Александровский»

Застройка на 14,2 га в жилом районе «Александровский» и 8,3 га в жилом районе «Муринские пруды» позволит обеспечить жильем 6,5 тысяч человек. Всего планируется застроить площадь в 300 га. Это территория районов «Александровский», «Муринские пруды», «Старая Гальянка» и «Запрудный».

На совете отметили, что для начала сформируют участки для строительства на Муринских прудах и Александровском. Представитель ПТО ООО «Юпитер-НТ» Роман Мичков отметил, что один из кварталов района «Александровский» может иметь три варианта планировки. Он рассказал, что там возможно размещение многоэтажек в 9-10 этажей. В квартале предлагается разместить садик на 135 мест и различные площадки для отдыха и спорта.