В Нижнем Тагиле представили варианты застройки квартала микрорайона «Александровский»
4 марта на градостроительном совете ПТО ООО «Юпитер-НТ» презентовал три варианта планировки одного из кварталов I очереди жилого района «Александровский», сообщает пресс-служба мэрии.
Застройка на 14,2 га в жилом районе «Александровский» и 8,3 га в жилом районе «Муринские пруды» позволит обеспечить жильем 6,5 тысяч человек. Всего планируется застроить площадь в 300 га. Это территория районов «Александровский», «Муринские пруды», «Старая Гальянка» и «Запрудный».
На совете отметили, что для начала сформируют участки для строительства на Муринских прудах и Александровском. Представитель ПТО ООО «Юпитер-НТ» Роман Мичков отметил, что один из кварталов района «Александровский» может иметь три варианта планировки. Он рассказал, что там возможно размещение многоэтажек в 9-10 этажей. В квартале предлагается разместить садик на 135 мест и различные площадки для отдыха и спорта.
Начальник отдела градостроительного проектирования МКУ «ГИС» Татьяна Грядова рассказала, что всего в районе планируется построить 110 тысяч кв. метров жилья. Кроме того, планируется строительство двух школ и трех садиков.