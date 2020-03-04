В Нижнем Тагиле стартовал «Детский форсайт-2020». Его основная цель — привлечь школьников к развитию города через проектирование его образов будущего и реализацию социальных проектов, сообщает пресс-служба администрации города.
В первой сессии программы принял участие глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
В течение десяти месяцев 39 педагогов и 15 команд школьников будут создавать социальные проекты. Всего планируется провести несколько сессий по конструированию будущего территорий и разработке собственных проектов, тренинги по личной эффективности, а также мастер-классы от профессионалов. Дети смогут воплотить свои идеи с помощью взрослых и экспертной поддержи Фонда социальных инвестиций и организовать фестиваль «Город своими руками».
Проект «Детский форсайт» зарекомендовал себя на Урале в прошлом году. Тогда в нем участвовали более 120 школьников и 20 педагогов Нижнего Тагила и Качканара. В результате девять команд города воплотили идеи в жизнь.
По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, данный проект дает возможность определиться с будущей профессией, а также повлиять на будущее города.
Наиболее активные участники проекта в прошлом году в качестве поощрения получили возможность отдохнуть в детском центре «Артек».
Владислав Пинаев отметил, что лично вместе с коллегами реализует один из разработанных школьниками проектов.