В Нижнем Тагиле суд освободил по УДО экс-замглавы свердловского УФАС

Ходатайство было направлено Пушкаревой в декабре. В ходе судебного заседания прокуратура против освобождения не возражала. Решение судьи стороны не обжаловали.

В декабре 2018 года экс-замглавы подавала прошение о сокращении срока заключения. Она просила зачесть срок нахождения в СИЗО из расчета один день там за 1,5 в колонии. Данное ходатайство также было удовлетворено.

Марина Пушкарева была задержана сотрудниками ФСБ 13 декабря 2013 года в Екатеринбурге. По версии следствия, она получала часть взятки за решение о государственном контракте на строительство детского сада в поселке Монетном Березовского городского округа. Средства ей передавала бывшая сотрудница департамента госзаказа региона Надежда Калинина. Последняя свою вину признала. Суд ее приговорил к четырем годам условно с испытательным сроком в три года.