В Нижний Тагил привезли икону Святой Великомученицы Варвары покровительницы РВСН
Сегодня, 14:59ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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Икону Святой Великомученицы Варвары, являющейся покровительницей Ракетных войск стратегического назначения, вчера вечером доставили в Нижний Тагил, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
На железнодорожном вокзале образ встречал почетный караул ракетной дивизии города. Икона пробудет в Нижнем Тагиле несколько дней, а потом будет помещена в один из пределов Главного храма ВС РФ.
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