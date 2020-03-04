В ОАЭ двое россиян заразились китайским коронавирусом

В ведомстве пояснили, что заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, зараженными вирусом. На данный момент в стране выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Кроме россиян заражены двое итальянцев, немец и колумбиец.

Впервые вспышка была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае в городе Ухань. По последним данным количество зараженных достигает 92,1 тысячи человек. Количество летальных исходов составляет 3,1 тысячи человек, вылечено более 48 тысяч. Также заболевание зафиксировано в 70 странах мира. В России на данный момент зафиксировано шесть случаев заражения.