В престижном рейтинге Горный университет опередил другие российские вузы
Согласно перечню лучших мировых вузов лидером среди российских образовательных учреждений стал Санкт-Петербургский горный университет. Горный университет оказался единственным учреждением, которое смогло представить Россию в топ-20 предметного рейтинга вузов.
Перечень сформировали аналитики британского агентства Quacquarelli Symonds (QS).
Отбор вузов для рейтинга производился по 48 дисциплинам. Петербургскому вузу удалось занять 18 место по предмету «Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность», сообщило издание newia.ru.
Среди конкурентов, которые обошли отечественный вуз, оказались такие представители отрасли, как американская Высшая школа Колорадо, канадский университет МакГилла и австралийский университет Квинсленда.
О методах и критериях формирования списка рассказал руководитель Горного университета Владимир Литвиненко. В частности, он сообщил, что добиться попадания в рейтинг его вузу во многом помогла высокая оценка работодателей.
Как известно, участие в отборе в рейтинг принимали 1300 вузов, в числе которых были и 36 отечественных учреждений. Кроме Горного, в топ-100 попали Московская консерватория им. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова и МГУ.
При оценке организаций эксперты руководствовались множеством критериев, факторов и требований. Однако важность каждого отдельного критерия менялась в зависимости от того, о какой дисциплине шла речь.