В престижном рейтинге Горный университет опередил другие российские вузы

Перечень сформировали аналитики британского агентства Quacquarelli Symonds (QS).

Отбор вузов для рейтинга производился по 48 дисциплинам. Петербургскому вузу удалось занять 18 место по предмету «Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность», сообщило издание newia.ru.

Среди конкурентов, которые обошли отечественный вуз, оказались такие представители отрасли, как американская Высшая школа Колорадо, канадский университет МакГилла и австралийский университет Квинсленда.

О методах и критериях формирования списка рассказал руководитель Горного университета Владимир Литвиненко. В частности, он сообщил, что добиться попадания в рейтинг его вузу во многом помогла высокая оценка работодателей.

Как известно, участие в отборе в рейтинг принимали 1300 вузов, в числе которых были и 36 отечественных учреждений. Кроме Горного, в топ-100 попали Московская консерватория им. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова и МГУ.