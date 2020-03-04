Жителя Артемовского осудили на пять лет за удар ножом прохожего, сделавшего замечание

Артемовский городской суд на основании доказательств вынес приговор жителю Артемовского Евгению Ибатулину. Он был признан виновным в совершении преступления по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе рассмотрения дела установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с потерпевшим. В результате он нанес ему удар ножом в область грудной клетки.

Причиной конфликта стало замечание потерпевшего в сторону Ибатулина, находившемуся в общественном месте в состоянии опьянения и выражавшемуся нецензурными словами, о недопустимости подобного поведения.

Ранее Ибатулин был судим по той же статье на четыре года колонии строгого режима. При этом, 1 ноября 2019 года он был освобожден из исправительной колонии. Однако вновь совершил подобное преступление.